Чтобы помнили. Сегодня во всей стране отмечается День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. О том, как почтили память павших во Владимирской области - расскажет Дмитрий Горкин

Чтобы помнили. Сегодня во всей стране отмечается День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. О том, как почтили память павших во Владимирской области - расскажет Дмитрий Горкин."22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война". 80 лет назад никто и подумать не мог что эти страшные 4 года унесут жизни 27 миллионов советских граждан. Сегодня в их память и честь возлагают цветы, зажигают свечи, объявляют минуты молчания.В 12 часов 15 минут 1941-го граждане Советского союза услышали официальное сообщение о нападении на страну фашистской Германии. И именно в это время сегодня на площади Победы во Владимире зазвучал метроном. С самого утра и на протяжении целого дня на площадь приходили всё новые и новые благодарные потомки. Казалось, что эта вереница цветов никогда не закончится. Вместе с жителями почтили память павших и представители власти.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сегодня отдаём дань памяти тем нашим советским людям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, умерли в тылу. Конечно, наиболее тяжело приходилось детям, наверное, в то время. Потому что они также голодали как и взрослые, также работали уже будучи детьми в тылу. Помогали взрослым ковать Великую Победу.Андрей Шохин, глава г. Владимира:- Чтим наших ветеранов, мы всегда помним о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, кто погиб, кто восстанавливал народное хозяйство.А сегодня ночью по всей стране появились «Огненные картины войны». Изображения из свечей, посвящённые вкладу каждого региона и его жителей в Великую Победу. Акция прошла под общим лозунгом- «Помним». Во Владимирской области такую «огненную картину» представил город воинской славы Ковров.Активисты партии «Единая Россия» и полсотни «Волонтёров Победы» с помощью света свечей изобразили советского солдата с пистолетом-пулемётом Шпагина в руках. Знаменитым оружием, которое в годы войны производилось на ковровском заводе имени Дегтярёва. «Картину памяти» разместили на площади Победы. Эскиз «огненной картины» участники акции создали заранее, свечи, одиннадцать тысяч штук, согласно макету расставили днём, а съёмку провели ночью с коптера.Во Владимирской области, как и во всей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронули события тех лет. 280 тысяч наших земляков отправились на фронт. И лишь половина вернулась обратно.Антонина Скрябина, жительница г. Владимира:- Спрашивала меня, что это такое, бабушка? Я тоже хочу завтра с цветами - вот мы набрали с ней полевых цветов. У меня отец воевал, в плену был, но до 90 лет дожил, слава Богу. Так что память для нас очень значимая.Елена Губина, жительница г. Владимира:- С Вязников пошёл и дошёл до Берлина. Но был контужен. Все эти фронты, по кольцу там Венгрия, Чехословакия - всё он там освобождал.Тысячи свечей сегодня зажглись в разных уголках региона, тысячи людей почтили память миллионов павших в годы Великой Отечественной. И пока эта память жива - живо и наследие тех, кто ковал Великую Победу.Дмитрий Горкин, Мария Платанюк, Андрей Синягин, Вести-Владимир.