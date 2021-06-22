После проверки Россельхознадзора во Владимирской области выявлено 29 несанкционированных свалок на площади 0,5906 га.

После проверки Россельхознадзора во Владимирской области выявлено 29 несанкционированных свалок на площади 0,5906 га.Так, для сравнения, в Костромской области найдено 19 свалок, в Ивановской области - 3 свалки.Захламление сельскохозяйственных угодий отходами производства и потребления является нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.Предприятия, которым выдано предписание о ликвидации несанкционированных свалок, не всегда торопятся их исполнять. В ходе внеплановой проверки по исполнению ранее выданного предписания, проведенной в мае текущего года в отношении ООО «Агрорезерв», были выявлены новые факты нарушения земельного законодательства, а именно: захламление сельхозугодий свалками на общей площади 212 квадратных метров.В текущем году, согласно выданным ведомством предписаниям, ликвидировано две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на сельскохозяйственных угодьях Владимирской области, на площади 25 квадратных метров.Фото: