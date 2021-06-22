С начала года в регионе утонули 11 человек.

На 22 июня на водоёмах Владимирской области 11 человек, среди которых трое детей. Для сравнения, в 2020 году погибли 7 человек, в том числе 1 ребёнок.В связи со сложной обстановкой 22 июня в Белом домесостоялся экстренный брифинг.«Практически все трагические случаи произошли из-за купания в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах. Гибель детей – из-за недосмотра со стороны взрослых», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Жителей области в очередной раз призвали отказаться от выпивки на пляже, следить за детьми и купаться в разрешённых местах. А где ещё людям купаться если во Владимире Роспотребнадзор до сих пор не сделал заключение по взятым пробам воды?Как сообщили в городской мэрии, исследования оплачены и все необходимые документы отправили в ведомство 28 апреля. Пока в Роспотребнадзоре разбираются с путанницей, на озере Семязино, которое должно было попасть в перечень мест, разрешённых для купания, 13-летний мальчик. Во время трагедии спасательный пост на пляже отсутствовал ввиду того, что купальный сезон там официально не открыт, в том числе из-за отсутствия результатов анализов воды.Возвращаясь к брифингу отметим, что при купании в запрещённых местах людям грозит штраф в размере от 800 до 4000 рублей. За распитие спиртных напитков в общественных местах также полагаются административные санкции.Добавим, что инспекторы ГИМС в области 45 пляжей, на которых официально разрешено купание.