На восемь больше чем накануне. Последний раз свыше 100 заболевших за сутки выявляли 6 марта. За всё время пандемии у нас уже 34 787 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 19

На восемь больше чем накануне. Последний раз свыше 100 заболевших за сутки выявляли 6 марта. За всё время пандемии у нас уже 34 787 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 19 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 16. Всего с начала пандемии в областном центре уже 7 917 заражённых. Общая статистика