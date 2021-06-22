22 июня – День памяти и скорби в России.

22 июня –День памяти и скорби в России.Рано утром председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветына могилы героев обороны столицы. "Сегодня мы обращаемся к одной из самых трагичных страниц в нашей истории – началу Великой Отечественной войны", – сказал политик.Володин отметил, что война унесла миллионы жизней, прошла через каждую семью, разрушила судьбы людей. По словам председателя Госдумы, народ всегда будет помнить о подвиге советских солдат, офицеров. "Сделаем все, чтобы память об их героизме и мужестве передавалась из поколения в поколение. Никогда не забудем", – сказал спикер ГД.Напомним, 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский союз. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась четыре года. Она завершилась в мае 1945-го. Тогда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.Ранее "Дни.ру" писали, что Вячеслав Володин президента России Владимира Путина за высокую оценку работы Госдумы. Достичь таких результатов парламентариям помог консенсус, на основе которого между фракциями был выстроен диалог, отметил спикер ГД.