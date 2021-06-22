Завершено расследование уголовного дела за кражу. 47-летний местный житель проводил время в одной компании с потерпевшей. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина сорвал с шеи

Завершено расследование уголовного дела за кражу. 47-летний местный житель проводил время в одной компании с потерпевшей. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина сорвал с шеи знакомой золотые цепи. Женщина после конфликта ушла из квартиры. По данным УМВД области, мужчина собрал с пола ювелирные украшения, часть из которых потом продал, а оставшуюся хотел подарить