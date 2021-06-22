22.06.2021

2021-06-22 12:40:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (22(9768) от 22 июня 2021 года).

ГЕНЕРАЛЫ В СТРОЮ

На Петровке, 38 состоялась торжественная церемония вручения погон офицерам, которым присвоено специальное звание «генерал-майор полиции». Читайте на странице 2.



ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

Более 30 сотрудников полиции УВД на Московском метрополитене приняли участие в благотворительной акции «Сдать кровь — спасти жизнь!», приуроченной к Всемирному дню донора крови, пополнив банк крови в ГКБ имени В.М. Буянова. Читайте на странице 2.



УГОВОРЫ НЕ ПОМОГУТ

Погоня за автомобилем, стрельба по колёсам и успешное задержание нарушителя, который лишь чудом не оборвал несколько жизней. Сценарий боевика? Нет, лишь эпизод непростых трудовых будней сотрудников ДПС ГИБДД УВД по СВАО. Продолжение на странице 3.



УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»

В Москве регулярно проходят рейды по предупреждению мошенничества. Они проводятся участковыми уполномоченными полиции совместно с представителями общественности. Одно из таких мероприятий было организовано и проведено в районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа столицы. Читайте на странице 3.



«ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ УЧАСТКОВОГО — РУЧКА…»

— Эти туфли большие для тебя! Примерь другие, — женщина протянула пятилетнему сыну ещё одну пару обуви и наконец облегчённо улыбнулась. — Ну вот, как на тебя сшиты. Сейчас расплатимся, — покупательница повернулась к столику, на котором оставила сумку, и вскрикнула: ни сумки, ни кошелька, ни денег не было — вор сработал незаметно. Читайте на странице 4.



МОШЕННИКИ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

На стене кабинета старшего оперуполномоченного по ОВД 3-го отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО старшего лейтенанта полиции Вадима ЩЕТИНИНА висит запутанная схема. Одна фамилия соединяется с другой, формируя сложную паутину связей; рядом ник-неймы, IP-адреса, адреса электронной почты, телефоны, различные пометки от руки. Читайте на странице 5.



ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И РЕПУТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подробности читайте на странице 5.



ПЕНСИОНЕРА ПОДДЕРЖИТ ЦЕНТР

Заместитель начальника Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве — начальник 2-го отдела полковник внутренней службы Наталья ОСМИНИНА свою трудовую деятельность начала в подразделении сразу после окончания средней общеобразовательной школы. Читайте на странице 6.



ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ

Собаки, обученные искать взрывчатку и оружие, за рубежом считаются офицерами полиции. У нас их приравнивают к спецсредствам в борьбе с преступностью. Читайте на странице 7.



СДЕЛАТЬ ОКРУГ БЕЗОПАСНЫМ ОТ НАРКОТИКОВ

6 марта нынешнего года отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО возглавил полковник полиции Максим КРИВОШЕИН. Он пришёл на эту должность из УСБ города Москвы, за его плечами огромный опыт — более 17 лет службы в подразделениях наркоконтроля. Читайте на странице 8.



ПЕРВЫЙ ИЗ 1418 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ

22 июня наш народ отмечает День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года, 80 лет назад, внезапному удару немецкой авиации подверглись 66 советских аэродромов. За эти первые сутки мы потеряли 1136 самолётов, в том числе 800 на земле. Были также атакованы пограничные заставы и части прикрытия государственной границы. Читайте на странице 9.



СВЯЗЬ — НЕРВ ВОЙНЫ

Ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Алексеевне БОРИСОВОЙ исполнилось 99 лет. Подробности читайте на странице 10.



В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

Мы живём в мирное время, не знаем тягот войны, не слышим артиллерийских обстрелов и воя бомб. Всё это выпало на долю наших предков. Нет в России семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Читайте на странице 10.



ОГНЕННАЯ АТЛАНТИДА СВЯТЫНЬ

Восемь десятилетий назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая принесла советскому народу неисчислимые беды, страдания и лишения. Как минимум, 26 миллионов 700 тысяч граждан СССР погибли в ту грозную пору. Читайте на странице 11.



ЖИЗНЬ НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

Традиционно газета «Петровка, 38» в День памяти и скорби освещает на своих страницах работу поисковых отрядов, которые несут бессменную Вахту Памяти на местах боёв Красной армии с немецко-фашистскими захватчиками. Читайте на странице 12.



БОЕВОЙ ПУТЬ СТАРШИНЫ ВИКТОРА НИКИТИНА

Виктор Иванович Никитин в Красную армию призван в 1942 году. Сапёр сапёрного взвода 88-го гвардии стрелкового полка (33-я гвардии стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт). Читайте на странице 13.



КАК? ХОРОШО БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ?

(Окончание. Начало в № 21) Учитывая неординарность дела и высокопоставленность подсудимого, итоги расследования представили императору. Окружение Рейнбота не теряло надежды на смягчение приговора. И эта надежда оправдалась: оба были помилованы. Подробности читайте на странице 14.



ВЕСЬ ВЕЧЕР С ВАМИ БЫЛА КАРИНЭ ГАСПАРЯН!

Творческий вечер заместителя начальника Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве заслуженного работника культуры Российской Федерации Каринэ ГАСПАРЯН был посвящён знаменательному событию — 30-летию её работы с оркестром московской полиции «Россияне» под управлением талантливого дирижёра народного артиста России Игоря Баева. Читайте на странице 15.



УРОК ЕДИНЕНИЯ!

Накануне Дня России в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева курсанты вузов различных ведомств, в том числе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, посмотрели спектакль «Александр Невский» (режиссёр-постановщик Василий Спесивцев) по пьесе Сергея Алпатьева. Читайте на странице 15.



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