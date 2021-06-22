Сотрудники прокуратуры совместно с ГИБДД проверили состояние дорог в микрорайонах Спасское и Мосино. Выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

Сотрудники прокуратуры совместно с ГИБДД проверили состояние дорог в микрорайонах Спасское и Мосино. Выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. Зафиксированы многочисленные повреждения дорожного покрытия, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части, – перечисляют в прокуратуре. По результатам проверки «Центру управления городскими дорогами» внесены представления, которые рассмотрены. Сейчас нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В