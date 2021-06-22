Для родных Татьяны Лукьяненко участие в лотереях — давняя традиция.

Для родных Татьяны Лукьяненко участие в лотереях — давняя традиция.Чаще всего билеты приобретает супруг победительницы в отделении «Почты России». Он считает, что перед покупкой нужно привести себя в порядок, отбросить негативные мысли и вкусно позавтракать. Благодаря простому ритуалу семья из Владимирской области стала обладательницей загородного дома стоимостью 600 тыс. руб. и дополнительно 100 руб.— Трансляцию розыгрыша по телевизору смотрела мама. Она позвонила очень взволнованная. После обеда вместе проверили результаты на сайте и были шокированы. Мы всегда хотели выиграть, но не думали, что это произойдет так внезапно! — говорит она.Победительница оформила приз деньгами. Она добавит средства к накопленным и купит квартиру побольше.Татьяна — домохозяйка. Свободное время проводит в кругу близких. Также женщина увлекается кулинарией, балует родных выпечкой.