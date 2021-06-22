Мужчина сорвал их с шеи знакомой во время драки.

В Вязниковском районе 47-летний местный житель обвиняется в краже ювелирных изделий на 95 тысяч рублей.«Подозреваемый и потерпевшая проводили время в одной компании. В какой-то момент между ними возникла ссора, началась драка. Во время конфликта мужчина порвал на девушке золотые цепочки. В пылу борьбы дама не заметила их исчезновение. Через какое-то время она ушла, а её оппонент решил присвоить забытое золото», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Сумма ущерба превысила 95 000 рублей.Часть украшений он продал, а одну из цепочек планировал подарить сожительнице.Позднее злоумышленник был задержан полицейскими. На этапе следствия он сознался в совершении преступления.Похищенные украшения вернули их владелице. Расследование уголовного дела завершено.