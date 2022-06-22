Важно, что при сохранении аутентичного облика, внутри многие объекты изменятся. Их приспосабливают для современного использования с расширением функционала.

Александр Авдеев провёл рабочее совещание по сохранению объектов культурного наследия в Суздале. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.Сейчас в городе-музее расположено 313 ОКН. Ряду требуется серьёзный ремонт и реставрация. По некоторым памятникам архитектуры уже разработана научно-проектная документация. Александр Авдеев пообщался с разработчиками ПСД по следующим зданиям: «Стены и башни» (XVII в.), «Колокольня» (XIX в.) и «Сретенская церковь» (1882 г.) ансамбля Ризоположенского монастыря, «Здание бывшей мужской гимназии» (XIX век), «Бывший дом купцов Жинкиных» (конец XVIII века), «Дом Фирсова» (XIX в.) и «Дом Табачникова» (XVIII-XIX вв.).«Времени до 2024 года остаётся всё меньше, а вопросов – ещё немало. Необходимо ускориться. Основные работы должны быть завершены к октябрю-ноябрю 2023 года», – поставил задачу врио губернатора.Важно, что при сохранении аутентичного облика, внутри многие объекты изменятся. Их приспосабливают для современного использования с расширением функционала.