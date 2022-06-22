Мэр Москвы Собянин назвал даты празднования 875-летия столицы.

День города в Москве в этом году отметят как обычно — в первые выходные осени, отметил мэр столицы Сергей Собянин в телеграме. Праздничная программа будет составлена ближе к делу, исходя из эпидемиологической ситуации."В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учётом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации", — подтвердил Собянин.