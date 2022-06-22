Генеральному директору ООО «СР», которая за 500 тысяч рублей предоставила пяти владимирским школам программное обеспечение, 22 июня предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации

Генеральному директору ООО «СР», которая за 500 тысяч рублей предоставила пяти владимирским школам программное обеспечение, 22 июня предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации региональной прокуратуры, осенью 2018 года компания обвиняемого заключила с образовательными учреждениями договор о поставке и установке специального продукта для системы «Образование33.рф». За работу компания получила 500 тысяч рублей в качестве оплаты. Затем