Генеральному директору ООО «СР», которая за 500 тысяч рублей предоставила пяти владимирским школам программное обеспечение, 22 июня предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации
<a href="https://33live.ru/novosti/22-06-2022-direktora-firmy-postavivshej-po-dlya-vladimirskix-shkol-obvinyayut-v-moshennichestve.html" target="_blank">Директора фирмы, поставившей ПО для владимирских школ, обвиняют в мошенничестве</a> - Генеральному директору ООО «СР», которая за 500 тысяч рублей предоставила пяти владимирским школам программное обеспечение, 22 июня предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации
[url=https://33live.ru/novosti/22-06-2022-direktora-firmy-postavivshej-po-dlya-vladimirskix-shkol-obvinyayut-v-moshennichestve.html]Директора фирмы, поставившей ПО для владимирских школ, обвиняют в мошенничестве[/url] - Генеральному директору ООО «СР», которая за 500 тысяч рублей предоставила пяти владимирским школам программное обеспечение, 22 июня предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации