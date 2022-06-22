Школу в Судогодском районе хотят назвать в честь гвардии капитана Алексея Курганова, а во Владимире школе №9 намерены дать имя генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Во Владимирской области двум школам могут присвоить имена в честь офицеров, погибших на Украине. С такой инициативой выступил Александр Авдеев.Школу в Судогодском районе хотят назвать в честь гвардии капитана Алексея Курганова, а во Владимире школе №9 намерены дать имя генерал-лейтенанта Романа Кутузова.«Жители обращались ко мне с такими предложениями. Увековечим память наших земляков», - добавил врио губернатора.Напомним, что оба военных погибли в СВО на Донбассе. Алексей Курганов - в марте, а Роман Кутузов - в начале июня.