15 июня ГБУ ВО «Экорегион» совместно с воспитанниками и педагогами МАУДО г. Владимира «Станция юных натуралистов Патриарший сад» совершили эколого-просветительский исследовательский поход ..

15 июня ГБУ ВО «Экорегион» совместно с воспитанниками и педагогами МАУДО г. Владимира «Станция юных натуралистов Патриарший сад» совершили эколого-просветительский исследовательский поход к памятнику природы регионального значения - озеру Рахмановская старица.Мероприятие проводилось в форме беседы и наблюдения за водным объектом. Такой формат экологического исследования позволяет принимать коллективное участие в достижении целей проводимого мероприятия, искать ответы на поставленные вопросы, непосредственно находясь на исследуемом объекте, что поможет увидеть картину экологической обстановки в целом.В помощь юным воспитанникам ГБУ ВО «Экорегион» организовало беспилотную аэросъемку, с помощью которой удалось провести оценку структуры водоема, а также зафиксировать и рассмотреть исследуемый водный объект с высоты, что позволило оценить и проанализировать современное состояния заповедного озера. А фотофиксация позволила изучить биоразнообразие исследуемого объекта.На лекции по мониторингу водных объектов, подготовленной ГБУ ВО «Экорегион» в рамках эколого-просветительского исследования, юннатам рассказали, как и с какой целью проводится ежегодный мониторинг рек и озер в регионе, и продемонстрировали принцип работы квадрокоптера, с помощью которого собирается большой объем информации по исследуемому водному объекту в режиме реального времени.Так же воспитанники имели возможность принять участие в поисках водяного ореха плавающего (лат. Trapa natans), популяция которого до 1940 г. в озере была обильной, а к концу 70-х гг. почти полностью истреблена.Полученные в ходе исследования информацию и материалы можно будет использовать в дальнейшем для получения объективной оценки возможного экологического изменения в данной природоохранной зоне.Такие экологические походы в первую очередь направлены на повышение интереса к вопросам грамотного обращения с водными объектами среди подрастающего поколения региона, их сохранение и защиту, а также развитие интереса к исследовательской деятельности и охране окружающей среды.