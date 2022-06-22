Бывший начальник оперативного отдела покровской ИК-2 предстанет перед судом по обвинению в получении трех взяток размером почти в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по

Бывший начальник оперативного отдела покровской ИК-2 предстанет перед судом по обвинению в получении трех взяток размером почти в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области 21 июня. По версии следствия, экс-начальник отдела за деньги помогал осужденным на ходатайствах об условно-досрочном освобождении. Так, в марте и мае 2020 обвиняемый через посредника договорился