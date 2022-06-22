Голосование состоится с 9 по 11 сентября.

Сергей Корнишов (ЛДПР) и Сергей Бирюков («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») подали документы в Избирком для участия в досрочных выборах губернатора Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Они стали первыми, кто начал процедуру регистрации. Оба депутата Заксобрания получили письменное подтверждение получения документов комиссией. Далее - проверка и, если все в порядке, внесение их фамилий в бюллетени.Теперь в Облизбиркоме ждут Антона Сидорко (КПРФ), Александра Авдеева («Единая Россия») и Александра Субботина («Партия Роста»). Все они выдвинуты своими политическими объединениями.Голосование состоится с 9 по 11 сентября.