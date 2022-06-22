Когда люди планируют путешествие по России, многие несправедливо обходят стороной город, который претендует на звание столицы одного из самых больших федеральных округов страны. В Красноярске сосредоточено множество красивейших мест, обязательных для посещения. Если вы сомневаетесь, стоит ли отправляться в Красноярск, я назову сразу несколько причин, почему все-таки стоит взять билеты и побывать в самом сердце Сибири, и расскажу о своих самых любимых местах.

Когда люди планируют путешествие по России, многие несправедливо обходят стороной город, который претендует на звание столицы одного из самых больших федеральных округов страны. В Красноярске сосредоточено множество красивейших мест, обязательных для посещения. Если вы сомневаетесь, стоит ли отправляться в Красноярск, я назову сразу несколько причин, почему все-таки стоит взять билеты и побывать в самом сердце Сибири, и расскажу о своих самых любимых местах.В 2019 году в Красноярске прошла Зимняя универсиада. Благодаря этому событию в городе появилось сразу несколько спортивных и социальных объектов, которые к сегодняшнему дню стали визитной карточкой. Несколько лет назад, например, были построены "Арена-Север", "Кристалл Арена", "Платинум Арена".Всемирные спортивные соревнования значительно повлияли на благоустройство Красноярска. Облик многих улиц города изменился до неузнаваемости. Были снесены ларьки, заслоняющие исторические здания, появились новые пешеходные зоны, а приведенные в надлежащий вид парки и скверы стали излюбленным местом для прогулки среди красноярцев.Но все это – лишь приятное дополнение к тому, что на самом деле стоит посмотреть в Красноярске.Величественный ЕнисейГоворя о Сибири и конкретно о Красноярске, первым делом на ум приходит одна из самых длинных рек мира – Енисей. Она делит город пополам – на северо-западную и юго-восточную части. Местные же называют берега просто – левым и правым. Через Енисей проходит Октябрьский, Николаевский и Коммунальный мосты. Последний, как мы все знаем, изображен на десятирублевой купюре.В 2022 году набережные Красноярска являются до неприличия удобными для прогулок. Самая протяженная и посещаемая набережная – в центральной части города, то есть на левом берегу, однако на правом небольшая прогулочная зона, называемая Ярыгинской набережной, по моему мнению, является образцом общественных пространств. Здесь оборудованы спуски к Абаканской протоке Енисея, которая всего несколько лет назад навевала лишь тоску своей неухоженностью. Однако в этом месте всегда много людей, особенно в жару, поскольку рядом располагается жилой комплекс "Белые Росы".Кстати, этот микрорайон славится прекрасными видами на реку, центр города и Коммунальный мост, поэтому если вы все-таки окажетесь в "Белых Росах", попробуйте забраться на самый верхний этаж одного из жилых домов, подъезды которых имеют балконы, и сделать эффектные снимки на фоне величественного Енисея.Если же городской пейзаж вам не по душе, есть отличное место в микрорайоне Удачный. Попробуйте доехать до скалы "Собакинский бык" и насладиться атмосферой. Поскольку неподалеку находятся лишь частные дома, людей здесь бывает немного, а может и вообще не быть.Кстати, в Октябрьском районе Красноярска есть еще одно роскошное место с видом на Енисей. Смотровая площадка "Красивый берег" – идеальное место для фотосессий. Но будьте готовы к тому, что здесь бывает довольно ветрено. Зато вы, хоть и издалека, но увидите заповедник "Столбы", который, кстати, тоже следует посетить во время поездки в Красноярск.Национальный парк "Красноярские Столбы"Говорят, что любой уважающий себя красноярец хоть раз в жизни должен побывать на "Столбах". Но я скажу больше: любой уважающий себя человек обязан отправиться в этот заповедник, если он, конечно, может себе позволить, ведь такой отдых не для всех. Да и далеко не каждый может назвать это отдыхом, ведь, ступив на территорию этого нацпарка, придется идти по извилистым и крутым тропам, чтобы увидеть те самые скалы.На территории "Столбов", часть которой находится в черте Красноярска, есть все удобства для туристов: например, лестницы, которые помогают преодолеть некоторые барьеры. Однако забираться на скалы, разумеется, придется своими силами. Но сибирская природа, у которой есть свой особенный характер, кажется, многих не пугает, ведь каждый год здесь бывают более полумиллиона человек.Говорить о том, какой вид открывается, стоя на вершине какой-либо скалы, думаю, излишне. Конечно, неописуемый. Стоит лишь раз побывать на "Столбах", и вы влюбитесь в это место.Торгашинский хребетМенее популярное, чем "Столбы", но тоже весьма живописное место – Торгашинский хребет. Чтобы на него забраться, есть несколько способов – по самой длинной лестнице в России, состоящей из 1683 ступеней, со стороны реки Базаиха или через СНТ "Здоровье". Воспользовавшись вторым, но более неудобным способом, вы сразу попадете на скалу "Красный гребень", с которой можно увидеть Свердловский и Октябрьский районы Красноярска.Отсюда предстоит пройти немалый путь вверх, чтобы дойти до следующих скал и наткнуться на ту самую лестницу. Самые отчаянные туристы добираются до скалы "Арка", что от "Красного гребня" находится в трех километрах.Караульная гораКак вы успели заметить, Красноярск буквально окружен скалами и холмами, но природные возвышенности есть и в самом центре города. Я имею в виду Караульную гору, на которой располагается знаменитая на всю страну Часовня Параскевы Пятницы. Если вы не знаете, о чем идет речь, посмотрите еще раз на десятирублевую купюру.Здесь тоже есть смотровая площадка на город, а также небольшой парк "Покровский". Забраться туда тоже можно несколькими способами – через микрорайон Покровку, наполненный частными домами, или по лестнице с другой стороны – с Брянской улицы.Остров ТатышевНапоследок я оставил интереснейшее место, где вы с друзьями сможете насыщенно провести время: покататься на велосипедах, самокатах, покормить сусликов (их здесь очень много) и заняться чем-нибудь еще. Те, кто живет или бывал в Красноярске, знает, что я имею в виду.Остров Татышев – идеальное место для досуга. Попасть туда можно по Виноградовскому мосту со стороны филармонии или по Октябрьскому мосту. Остров располагается в самом центре города, но не тронут жилой застройкой. Здесь есть кафе, ларьки, спортивные и детские площадки. Летом на острове местные любят загорать у воды.Конечно, это лишь небольшая часть того, чем можно заняться в Красноярске (есть парк флоры и фауны "Роев Ручей", фанпарк "Бобровый лог", ГЭС), но если вы все-таки окажетесь в этом городе, постарайтесь посетить хотя бы эти места, и тогда вы точно не будете разочарованы путешествием.