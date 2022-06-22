Прогулка у пруда чуть не обернулась трагедией. ЧП произошло в Загородном парке. В этот день Марина Прохорова и ее фотограф запланировали там фотосессию. Местом локации выбрали местный пруд.

Прогулка у пруда чуть не обернулась трагедией. ЧП произошло в Загородном парке. В этот день Марина Прохорова и ее фотограф запланировали там фотосессию. Местом локации выбрали местный пруд. Там же гуляли трое малышей. Едва девушки успели сделать несколько кадров, как услышали их крики. Самый маленький ребенок свалился в воду и начал тонуть. Марина бросилась к