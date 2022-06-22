Льготная программа может стать бессрочной.

Льготная программа может стать бессрочной.После снижения ставки по льготной ипотеке до 7% количество выданных кредитов может вырасти в два раза, до 20-24 тыс. в месяц. Об этом заявил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.В настоящее время, по словам Мутко, правительство рассматривает возможность сделать программу льготной ипотеки бессрочной. С одной стороны, это позволит покупателям не торопиться с выбором жилья, с другой – застройщики получат гарантию стабильного спроса.За счет господдержки ипотеки спрос на нее начал восстанавливаться, в результате возобновили свою активность и застройщики. С начала года на рынок было выведено более 16 млн «квадратов» жилой недвижимости – это превышает показатели рекордного 2021 года. До конца этого года ожидается выход в реализацию 2-3 млн «квадратов» жилья каждый месяц.Рост цен, по ожиданиям правительства, будет в пределах инфляции. Стоимость жилья сдержит сокращение доходов населения и, как следствие, ограниченный платежеспособный спрос.