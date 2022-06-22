Просит прощения и наказания «помягче». Во Фрунзенском райсуде прозвучало последнее слово одного из обвиняемых по делу об убийстве и расчленении 14-летнего подростка. Свои наставления по

Просит прощения и наказания «помягче». Во Фрунзенском райсуде прозвучало последнее слово одного из обвиняемых по делу об убийстве и расчленении 14-летнего подростка. Свои наставления по последнему слову подсудимому Максиму Перепелкину дала адвокат. Будешь читать всё тщательно, подробно, от него не отклоняешься… На заседании Перепёлкин обратился к матери убитого мальчика. Подростку он приходился дядей, пусть и