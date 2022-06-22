Полицейскими установлена причастность фигуранта к аналогичным эпизодам в Московской и Ярославской областях.

Во Владимирской области полиция зажержала подозреваемого в краже денег из храма. Им оказался ранее судимый 61-летний мужчина.В апреле 2022 года злоумышленник проник в помещение церковной лавки и похитил из кассы 7 000 рублей. Рецидивист не проживал по месту регистрации, перемещался по регионам с целью совершения преступлений. Полицейскими установлена причастность фигуранта к аналогичным эпизодам в Московской и Ярославской областях.Злодей вновь прибыл во Владимирскую область, а 17 июня его взяли на территории города Киржач.«Он дал признательные показания. Ущерб храму возместил в полном объёме», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.На гастролёра завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.