Полиция задержала 61-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже 7 тысяч рублей из владимирского храма. Мужчину задержали 17 июня в Киржаче, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция задержала 61-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже 7 тысяч рублей из владимирского храма. Мужчину задержали 17 июня в Киржаче, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В апреле текущего года задержанный проник в помещение церковной лавки при храме, похитил из кассы 7 тысяч рублей и убежал. Тоже самое он сделал в Московской и Ярославской области. Когда