На днях состоялись ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета.

В обсуждении итогов прошедшего финансового года участвовали чиновники местных и областной администраций, депутаты Законодательного Собрания и муниципальных Советов, а также многочисленные представители общественных организаций и политических движений.Публичные слушания - один из самых действенных и наиболее демократичный вариант диалога с властями. Именно через них предложения и замечания общественности доходят до госорганов максимально точно и быстро. Особенно значимы слушания, конечно, для бюджетного процесса.Сократили госдолг2021 год был интересным в финансовом плане. «Ковидные» ограничения, больнее всего ударившие по малому и среднему бизнесу, постепенно снимают. Область видит результаты налоговых реформ 2020 года, принятых по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». Во многом благодаря им экономика региона устояла. Не просто устояла, а даже принесла доход сверх плана. Усилились и федеральные транши - например, область получила объёмные инвестиционные кредиты - примерно 5 млрд руб. В итоге общие доходы области увеличились примерно на четверть и составили почти 93 млрд руб. Эту сумму, помимо всего прочего, пустили и на сокращение государственного долга области. Результатом аккуратной и дальновидной бюджетной политики стало исполнение бюджета с профицитом в 8,7 млрд. руб.- Денег хватило на все социальные обязательства, и значительное количество средств осталось. Конечно, можно было бы и в прошлом году освоить их быстрее, направить туда, где больше всего нужно финансирование. Это тоже мы обсуждали. Но в итоге они перешли для реализации в 2022 год, а год этот будет, вероятнее всего, сложным, -объяснил председатель бюджетного комитета Заксобрания Михаил Максюков.«Народный бюджет»Основные статьи расхода по традиции сохраняют социальную направленность - более 70% всех трат ушли на поддержку и улучшение благосостояния жителей области. Однако депутаты Законодательного Собрания иначе подошли к процессу формирования главного финансового документа на 2021 год. Они взяли на вооружение новый инструмент, который в итоге доказал свою эффективность - «народный бюджет». В социальных сетях регионального отделения партии ЕР провели областное голосование: людям предлагали выбрать ту сферу народного хозяйства, которая, по их мнению, нуждается в дополнительном финансировании. В сильный отрыв вышли муниципальные дороги и медицина. В голосовании участвовали более 53 тыс. человек. Результаты стали руководством к действию.- Жители нам подсказали путь, мы по нему пошли. Огромные деньги направили на здравоохранение и дорожное строительство. Интересно, что право наших граждан на хорошие дороги нам приходилось отстаивать перед областной администрацией и тогдашним губернатором и даже перед другими фракциями Законодательного Собрания - КПРФ и ЛДПР. Но сейчас глава региона Александр Авдеев нас полностью поддерживает. Более того, с инициативой выделять ещё больше средств на дороги выступил именно он, - пояснил спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Дороги и медицинаДепутаты проследили, чтобы эти сферы получили достойное субсидирование. Например, на дороги в городах и районах области направили беспрецедентную сумму - 1,6 млрд руб. 350 км дорожного полотна привели в надлежащий вид - результаты видят все жители нашей области. Строили тротуары, восстанавливали дороги, которые не видели ремонта годами, обустраивали качественные подъезды к больницам, школам и объектам крупного производства.Более 14 млрд руб. выделили на развитие здравоохранения. В прошлом году ковид был всё ещё силён, область перенесла 2 волны эпидемии. Поэтому в эту сумму заложили 3,4 млрд руб. только на борьбу с пандемией: лекарства от коронавируса и современную технику для его лечения. Закупили 154 автомобиля для нужд медработников, больше 400 тыс. человек обеспечили льготными лекарствами. Кроме того, осенью прошлого года по инициативе главы региона Александра Авдеева заложили будущий владимирский инфекционный госпиталь - во время вспышек коронавируса он будет работать как ковидарий. Медицинский корпус обещают ввести в эксплуатацию в течение года.Проверенный способ«Народный бюджет» оказался настолько успешным и востребованным, что при формировании актуального бюджета на 2022 год депутаты вновь опирались на помощь жителей именно таким, уже проверенным, способом.Обсуждая отчёт об исполнении бюджета, участники слушаний сформулировали рекомендации, которые примут к сведению при формировании нового бюджета. Например, предложили сохранить финансирование муниципальных дорог на таком же высоком, как сейчас, уровне, учитывать стоимость разработки проектно-сметной документации при выделении денег на реализацию какого-либо проекта на местах, расширить границы программы «Комфортная городская среда», чтобы в неё могли попадать малые населенные пункты, заложить средства для закупки систем мониторинга для детей-диабетиков и многое другое.- Участники слушаний высказали свои рекомендации - это касалось, например, ремонта крыш роддомов и льготного лекарственного обеспечения, это касалось и безнадзорных животных, и многих других вопросов. Все эти рекомендации мы обобщим на комитете по бюджету и налогам Законодательного Собрания и соберём в отдельный документ. Этот документ будет основой для, в том числе, и разработки бюджета области на 2023 год. Для нулевого чтения бюджета, первого, а затем второго, - прокомментировал Михаил Максюков.