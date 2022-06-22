Их не устраивает площадь квартир в новостройках.

Их не устраивает площадь квартир в новостройках.В новостройках массового сегмента предлагаются слишком маленькие квартиры. Такого мнения придерживаются все участники опроса, проведенного компанией «Партнер». Всего было опрошено около 2 тыс. человек из разных областей России.По мнению абсолютного большинства респондентов (85%), площадь стандартной двухкомнатной квартиры должна составлять от шестидесяти до 79 «квадратов». Это на 20 кв. м больше площади «двушек» в новых жилых комплексах класса «эконом» и «комфорт».Еще 15% участников опроса выбрали площадь 50-59 кв. м в качестве оптимальной для квартиры с двумя комнатами.Показательно, что стандартная площадь в 50 «квадратов» не устроила ни одного из респондентов.Маленькие площади квартир характерны не только для регионов, но и для столицы. Так, в новостройках Москвы, вышедших на рынок в течение мая, средняя площадь «двушек» составила 59,6 кв. м. При этом в одном из жилых комплексов предлагаются двухкомнатные квартиры площадью 35,1 кв. м.