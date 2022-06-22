Средняя зарплата жителей Владимирской области в марте 2022 года выросла до 43 тысяч рублей, сообщили во Владимирстате 21 июня. Месяцем ранее она составляла 39 тысяч. За месяц доходы Владимирцев

Средняя зарплата жителей Владимирской области в марте 2022 года выросла до 43 тысяч рублей, сообщили во Владимирстате 21 июня. Месяцем ранее она составляла 39 тысяч. За месяц доходы Владимирцев выросли на 4 тысячи рублей. По сравнению с мартом 2021 года – на 6,6 тысяч рублей. При этом, в опросе о средней зарплате жителей города в