Алла Пугачева и Максим Галкин вот уже несколько месяцев живут вместе с детьми в Израиле. При этом юморист не упускает возможности поругать Россию.

Алла Пугачева и Максим Галкин вот уже несколько месяцев живут вместе с детьми в Израиле. При этом юморист не упускает возможности поругать Россию.Как отметил журналист Илья Саглиани, звезда номер один в России и слова плохого не сказала в сторону родины после отъезда, в отличие от супруга. Эксперт уверен, что Аллу Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Максима Галкина."Я уверен, Пугачевой стыдно за высказывания Галкина. Аллу Борисовну любят миллионы людей, и ее мнение – это авторитет! Она Примадонна шоу-бизнеса! Но, в отличие от Максима, она не говорит плохо о России", – подчеркнул Илья Саглиани.Стоит отметить, что артист неоднократно негативно высказывался в адрес РФ и открыто выступил против спецоперации. Также юморист в ходе своего концертного тура по Израилю не упускает возможности съязвить на болезненную и острую тему. Конечно, многим россиянам подобные высказывания не по душе, и Максима Галкина считают болтливым предателем.Илья Саглиани также уверен, что такое поведение недопустимо, ведь артист именно в России заработал себе имя."Галкин тут ел хлеб и зарабатывал себе имя, а сейчас предательски комментирует про нашу страну! В сложное время нужно было поддержать свою страну, а не сбежать с корабля", – говорит Илья.Также Саглиани напомнил про артистов, которые, несмотря ни на что, продолжают поддерживать родину. "Далеко ходить не надо – Газманов, Расторгуев поддерживают наших героев солдат!" – отметил журналист.