22 июня, в День памяти и скорби, на площади победы у Вечного огня встретились дети Великой Отечественной Войны. Родственники солдат также пришли почтить память тех воинов, которые не смогли

22 июня, в День памяти и скорби, на площади победы у Вечного огня встретились дети Великой Отечественной Войны. Родственники солдат также пришли почтить память тех воинов, которые не смогли вернуться с фронта. Нина Лобановская, жительница г. Владимира Каждый раз в семье, когда было домашнее застолье, обязательно вспоминали их, кто не дожил до этого светлого дня.