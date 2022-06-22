На неё завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Кольчугине 21-летняя девушка обвиняется в мошенничестве. Она оформила на родственников микрозаймы. Сумма кредитов превысила 100 тысяч рублей.В дежурную часть поступило заявление от 32-летнего жителя города. Он сообщил, что на него и его супругу с октября прошлого года оформлено несколько займов.«Полицейские установили, что к совершению преступлений причастна их родственница. Её задержали. Злоумышленница признала свою вину», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Она тайком сфотографировала документы «жертв» с персональными данными. Воспользовавшись возможностью онлайн–оформления кредитов, жительница Кольчугина вносила похищенные данные, прилагая свои фото с контактной информацией для связи.Гасить долги фигурантка не собиралась. Деньги девушка тратила на личные нужды. Выявлено шесть эпизодов мошенничества. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.