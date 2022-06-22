Могила расположена рядом с местом, где покоится другой боец времён ВОв Александр Барышников.

В Коврове захоронили останки сержанта Федора Зимина, погибшего в воздушном бою с немцами в июле 1944 года. Красноармейца нашли в одном из болот Псковской области.Федор Иванович Зимин родился 14 августа 1920 года в деревне Бельково Владимирской области. После окончания пяти классов он поступил в школу ФЗУ при заводе имени Киркижа, сейчас - ЗиД. В 1940 году парень был призван в ряды вооружённых сил. Служил мастером авиавооружения.Всё что осталось от ковровчанина собрали представители отряда «Поиск -97 Пыталово». Его опознали по комсомольскому билету.Останки героя Великой Отечественной захоронены с воинскими почестями на аллее героев. Могила расположена рядом с местом, где покоится другой боец времён ВОв Александр Барышников.На церемонии присутствовали представители власти, ВРОО «Наследники Победы», ОАО «ЗиД» и общественных организаций. Проводить героя в последний путь была приглашена его внучатая племянница. Прямых наследников нет, ведь лётчик погиб молодым.