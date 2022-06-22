Малыш получил серьёзные травмы. У него диагностировали перелом левой большеберцовой кости ноги.

В Красной Горбатке главного инженера управляющей компании оштрафовали за падение наледи на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Селивановского районного суда.В обязанности ООО УК «Селиваново» входит очистка козырьков подъездов дома от снега. Находясь при исполнении своих профессиональных обязанностей, сотрудница «управляшки» Н.С. Щёткина проявила преступную небрежность. С крыши подъезда дома №75 на улице Северной на 4-летнего мальчика рухнул лёд. Малыш получил серьёзные травмы. У него диагностировали перелом левой большеберцовой кости ноги.Обвиняемая признала свою вину. Её оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.