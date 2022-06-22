Здание кафе «Домашний очаг» загорелось под утро 22 июня в Муроме. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС. Пламя вспыхнуло около 5:00 на улице Куйбышева, 2 б. На

Здание кафе «Домашний очаг» загорелось под утро 22 июня в Муроме. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС. Пламя вспыхнуло около 5:00 на улице Куйбышева, 2 б. На место выехали сотрудники МЧС, которые увидели задымление на первом этаже трехэтажного здания. Спасатели нашли очаг возгорания и не дали огню распространиться на другие этажи