Всего в 2022 году на ремонт 134 километров региональных дорог предусмотрено 2,4 млрд рублей.

В Суздальском районе начался ремонт дорог «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор и Суздаль – Ивановское – Гнездилово. На эти цели выделили более 172 млн рублей. Подрядчик должен успеть заасфальтировать участки трасс до конца лета.На первой автомагистрали уже отфрезеровано старое покрытие. Далее специалисты уложат два слоя асфальтобетона на участке протяжённостью 9,65 км и площадью 65,5 тысяч квадратных метров.На направлении Суздаль – Ивановское – Гнездилово восстановят 6 км дорожного полотна и укрепят обочины.Всего в 2022 году на ремонт 134 километров региональных дорог предусмотрено 2,4 млрд рублей.