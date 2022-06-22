В воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в telegram-канале «112». По информации канала, все произошло в складском

В воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в telegram-канале «112». По информации канала, все произошло в складском помещении воинской части. Какой, не уточняется. Одного из пострадавших доставили в больницу, троим остальным оказали помощь на месте. Telegram-канал SHOT уточняет, что инцидент произошел в поселке Барсово Владимирской области. Среди