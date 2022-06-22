В воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд днем 22 июня. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Боеприпас

В воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд днем 22 июня. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Боеприпас взорвался в складском помещении воинской части при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Одного из пострадавших доставили в больницу, троим остальным оказали помощь на месте. Инцидент произошел в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области.