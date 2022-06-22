Во Фрунзенском райсуде закончилось заседание по делу об убийстве 14-летнего подростка. Судебное следствие завершено. На этом заседании прозвучало последнее слово обвиняемых. «Уважаемый суд,

Во Фрунзенском райсуде закончилось заседание по делу об убийстве 14-летнего подростка. Судебное следствие завершено. На этом заседании прозвучало последнее слово обвиняемых. «Уважаемый суд, предложенную прокурором меру наказаний в отношении меня считаю строгой, чрезмерно суровой. Прошу назначить мне наказание поменьше. Прошу при назначении наказания учесть все смягчающие обстоятельства: полное признание вины, искреннее мое раскаяние, явку с