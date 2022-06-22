Во Фрунзенском райсуде началось заседание по делу об убийстве 14-летнего подростка. Судебное следствие завершено. На этом заседании должно прозвучать последнее слово обвиняемых. В зале суда

Во Фрунзенском райсуде началось заседание по делу об убийстве 14-летнего подростка. Судебное следствие завершено. На этом заседании должно прозвучать последнее слово обвиняемых. В зале суда много журналистов. Напомним, трагедия произошла в конце прошлого года. Как установило следствие, один из подсудимых испытывал неприязнь к 14-летнему племяннику жены и не раз с ним конфликтовал. При этом мужчина