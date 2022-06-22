Легенды спорта расскажут подрастающему поколению о своей карьере, а также поделятся секретами побед.

Во Владимирскую область 27 июня приедут семь олимпийских чемпионо. Они встретятся с воспитанниками спортшкол олимпийского резерва, а также с ребятами, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.Регион посетят трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийский чемпион по академической гребле Алексей Свирин, баскетболистка Нелли Ферябникова, волейболистки Любовь Козырева и Татьяна Сарычева, чемпионка мира, Европы и СССР по конькобежному спорту Людмила Титова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко, тяжелоатлет Павел Кузнецов и лыжница Ольга Данилова.Легенды спорта расскажут подрастающему поколению о своей карьере, а также поделятся секретами побед.