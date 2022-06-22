Вместо жилья – настоящее гетто. Жители Собинки, мягко говоря, недовольны условиями проживания в этом общежитии. Всего таких в городе – 7. Местные “казармы” построили еще до революции

Вместо жилья – настоящее гетто. Жители Собинки, мягко говоря, недовольны условиями проживания в этом общежитии. Всего таких в городе – 7. Местные “казармы” построили еще до революции для работников местной фабрики. Сырость и ветхость, например, для этого здания стали обычными явлениями. С недавних пор жители остались и без электричества. А все дело в произошедшем на