Во Владимире эвакуировали посетителей торговых центров «Мегаторг» и «Крейсер» вечером 21 июня. Об этом жители города сообщили в соцсетях. В обоих случаях посетителей центров вывели на улицу,

Во Владимире эвакуировали посетителей торговых центров «Мегаторг» и «Крейсер» вечером 21 июня. Об этом жители города сообщили в соцсетях. В обоих случаях посетителей центров вывели на улицу, а к зданию приехали машины скорой, пожарные, полиция и кинологи. Силовики обычно не рассказывают о причинах эвакуаций. Так было в предыдущие разы, когда посетителей торговых центров во Владимире