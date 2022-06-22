Фигуранту вменяют пять эпизодов мошенничества.

Во Владимире гендиректора ООО «СР» обвиняют двух эпизодах мошенничества и трёх фактах покушения. Мужчину будут судить за хищение бюджетных денег.Осенью 2018 года фигурант заключил контракты с пятью городскими школами на приобретение, монтаж и установку специализированного программного продукта, интегрированного в систему «Образование33.рф». Учреждения получили ПО не соответствующее условиям и требованиям договора. При этом руководитель компании предоставил счета на оплату, подтверждающие полное выполнение своих обязательств.«Таким образом, было похищено более полумиллиона рублей», - уверены в прокуратуре Владимирской области.Вину в инкриминируемых преступлениях злоумышленник не признал. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.