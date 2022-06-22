В 4 часа утра горожане почтили память 300 тысяч жителей региона, погибших во время Великой Отечественной войны.

Во Владимире в 4 часа утра горожане почтили память 300 тысяч жителей региона, погибших во время Великой Отечественной войны. Акция прошла на площади Победы.В России 22 июня является Днём памяти и скорби и датой начала войны, в которой погибло 27 млн советских людей. Традиционно по всей стране проводится мероприятие под названием «Свеча памяти».Рано утром областной центр присоединился к Всероссийской акции. К вечному огню пришли руководители города и области, ветераны, общественники и рядовые владимирцы. Они почтили память земляков, павших на полях сражений.Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.