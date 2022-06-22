Об этом рассказали специалисты портала Superjob.

Во Владимирской области самой высокооплачиваемой вакансией в июне стала работа руководителя отдела развития территории в компании «Изметалла». Кандидату предлагают 120-140 тысяч рублей. Об этом рассказали специалисты портала Superjob.От 81 до 107 тысяч рублей готовы платить начальнику отдела продаж в «Офисмаге». Заместителю главного бухгалтера на предприятии по производству мясной и молочной продукции обещают 80 тысяч рублей.На 4-5 местах по окладу: инженер-электрик и торговый представитель. Они будут получать 74 и 70 тысяч рублей соответственно.