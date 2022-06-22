За последние сутки во Владимирской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 2 человек, на 9 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 2 человек, на 9 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 154. В лидерах по приросту Владимир – 5 заболевших за сутки. На втором месте расположился Гусь-Хрустальный с 2