С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152154 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 июня выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Юрьев-Польском, Гороховецком и Меленковском, а также 2 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152154 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41358 заболевших во Владимире, 17940 - в Ковровском районе и 16809 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.