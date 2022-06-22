Проезд в электричках для детей до семи лет становится бесплатным. О вступлении в силу соответствующего закона сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проезд в электричках для детей до семи лет становится бесплатным. О вступлении в силу соответствующего закона сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Федеральная норма действует во всех регионах, подчеркнул политик. "Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка", – написал спикер в своем телеграм-канале.За последние несколько лет Госдума приняла ряд законов по защите детей. Депутаты запретили высадку из общественного транспорта ребенка до 16 лет, если он едет один без сопровождения взрослых.Также ужесточены наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Педофилам-рецидивистам и виновным в сексуальном насилии над двумя и более детьми будет грозить пожизненное лишение свободы.Усилена ответственность за совершение преступлений в отношении детей с использованием интернета. Установлено наказание за укрывательство тяжких преступлений против несовершеннолетних младше 14 лет.Кроме того, Дума приняла закон о поиске людей по геолокации. В случае пропажи ребенка полиция получит данные геолокации его мобильных устройств и незамедлительно начнет поиски.