Его выступление начнётся после 21 часа.

Во Владимире 25 июня впервые за последние годы отметят День молодежи. Ранее праздник отменяли из-за ковида.Торжества состоятся на Театральной площади. Мэрия Владимира опубликовала подробную программу мероприятий.В 16:00 праздничный вечер откроют соревнования для юных владимирцев - «Чемпионат ползунков». В нем примут участие малыши от 6 месяцев до 3 лет.С 16:30 до 20:00 будет открыта зона «Молодые семьи» где пройдут творческие мастер-классы, а с 17:00 до 20:00 всех желающих ждет мастер-класс по роллер-спорту и скейтбордингу от роллер-школы «Инлайн баланс».Гостей ждут фотозоны и фудкорты.В 21:00 начнётся концерт владимирских кавер-исполнителей и выступление хедлайнера Kamazz.