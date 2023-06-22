500 человек примут участие в массовом международном заплыве во Владимирской области. Международный...

500 человек примут участие в массовом международном заплыве во Владимирской области.Международный заплыв «X-WATERS Murom 2023» пройдет 25 июня в Муроме, сообщила пресс-служба минспорта ВО.Он состоится в рамках Первой всероссийской серии X-WATERS, которая включает в себя более 20 стартов в 6 странах. Планируется собрать более 500 участников в Муроме на трех дистанциях: 1 миля, 5 километров и 10 километровВ тематическом стартовом городке развернутся настоящие народные гуляния на ярмарочной площади в стиле древней Руси. Поучаствуйте в старинных забавах, примерьте костюм воина тех времен, угоститесь сахарным леденцом по рецепту 15-го века.Зарегистрироваться на заплыв и узнать более подробную информацию можно на здесь.Фото: пресс-служба минспорта ВО.