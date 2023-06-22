Проектно-сметная документация сейчас находится на госэкспертизе.

Александр Авдеев анонсировал реконструкцию малой арены стадиона «Торпедо». Об этом он сообщил в соцсетях.Проектно-сметная документация сейчас находится на госэкспертизе. Реализация идеи рассчитана на два года. Власти намерены построить западную, восточную и северную трибуны с навесами и подтрибунными помещениями, заменить освещение и оборудовать пропускную систему с турникетами и видеонаблюдением.«Арена будет соответствовать стандартам РФС, предъявляемым к стадионам второй категории. На ней будет играть «Торпедо-Владимир» и команды спортшколы, участвующие в ЮФЛ», - подчеркнул губернатор.