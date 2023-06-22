Министр здравоохранения области рассказал об участившихся случаях заболевания, и посоветовал жителям области сделать повторную прививку. За последний месяц в Александрове участились

Министр здравоохранения области рассказал об участившихся случаях заболевания, и посоветовал жителям области сделать повторную прививку. За последний месяц в Александрове участились случаи заболевания корью. Каждую неделю в больницу поступает по одному пациенту с таким диагнозом. Кажется, что это немного, но на самом деле корь очень заразна. Именно поэтому инфекционную больницу в Александрове полностью закрыли под